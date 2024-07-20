وزيرة التنمية المحلية تفتتح ورشة عمل تعريفية للمحافظين بالعاصمة الإدارية

كتب على عبد الرحمن - إيناس سلامة

افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم السبت، ورشة العمل التعريفية للمحافظين ونوابهم وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الدكتورة منال عوض، إن ورشة العمل الأولى التي تنظمها الوزارة سوف تستمر لمدة يوم واحد و يشارك فيها عدد من الوزراء، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تنظيم عدد من الورش التعريفية الآخرى.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن الورشة ستتناول المهام الأساسية للوزارة ومهام عمل المحافظين والنواب والأطر القانونية والسياسات المنظمة لمهام وآليات العمل ، وأوضحت د.منال عوض أنه سيتم كذلك مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة وعلي رأسها الخطة الاستثمارية وبرامجها المختلفة التي بدأ العمل بها من العام المالي الجاري 2024-2025، بالإضافة الي منظومة المخلفات البلدية الصلبة ومشروعات البنية الأساسية بالمحافظات وكذا دور المديريات الخدمية علي أرض المحافظات وعلي رأسها التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة خلال الفترة القادمة للتعاون مع المحافظين والوزارات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين ومتطلباته اليومية والتعرف علي مشكلاتهم عن قرب والعمل علي سرعة حلها عبر المتابعة الميدانية المستمرة، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية خلال الاجتماع الذي عقده مع المحافظين والنواب عقب حلف اليمين الدستورية الشهر الجاري، وكذا تكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين.



ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم



جانب من ورشة العمل



ورشة عمل تعريفية للمحافظين



ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم



ورشة عمل تعريفية للمحافظين



ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم



ورشة عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم