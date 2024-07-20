وزيرة التضامن تتابع تجهيزات مركز العزيمة الجديد لعلاج مرضى الإدمان بأسوان

كتب مدحت وهبة

تابعت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمال التجهيزات لمركز العزيمة الجديد التابع للصندوق بمحافظة أسوان بالتعاون مع جامعة أسوان من حيث تجهيز المركز بجميع أعمال الاثاث وتوفير أنشطة التأهيل للمتعافين من الإدمان، وسيقدم المركز سنويا الخدمة لقرابة 3 آلاف مريض إدمان ما بين عيادات خارجية وحجز داخلي من أبناء محافظة أسوان والمحافظات المجاورة، وأن جميع الخدمات العلاجية تقدم لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية.

وفى نفس السياق، حضر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أشرف معبد نائب رئيس جامعة أسوان لجنة اختيار الهيكل الوظيفي من أخصائيين نفسيين واجتماعيين وإداريين وعمال وفنيين لمركز العزيمة بأسوان ،للتأكد من تطبيق المعايير لاختيار من ينطبق عليه الشروط، حيث يوفر المركز ما يقرب من 90 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

كما تفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة نائب رئيس الجامعة المركز للاطمئنان على جاهزيته للافتتاح قريبا، حيث يتضمن المركز عيادات خارجية لاستقبال المرضى، وحجز داخلي لعدد 90 سريرا، وصالة جيم، ومكتبة، ومسرح، وقاعات تدريب، وأنشطة رياضية، وتنس طاولة، وبلياردو، وقاعة كمبيوتر، وأنشطة فنية وملعب كرة متعدد الأنشطة الرياضية وورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل " لإعادة تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم في المجتمع مرة أخرى.



انشاء مركز جديد لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة أسوان



مركز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان بأسوان يستهدف تقديم الخدمات العلاجية



تجهيز مركز العزيمة الجديد بمحافظة أسوان استعدادا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة



تجهيز مركز العزيمة الجديدة بمحافظة أسوان وفقا للمعايير الدولية