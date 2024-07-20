وزارة العمل: مديرية القاهرة تواصل حصر وتسجيل عمالة غير منظمة داخل الميادين

كتبت آية دعبس

واصلت مديرية عمل القاهرة تنفيذ خطة حصر، وتسجيل عمالة غير منظمة"عمال تراحيل"،داخل مواقع تجمعها في الميادين،وذلك لتقديم الخدمات والحماية والرعاية لها، وتوفير أماكن لائقة للجلوس عليها،وذلك تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل ،بتكثيف الجهود، بسرعة الانتهاء من عمليات الحصر والتسجيل في محافظة القاهرة-كنموذج- وخلال فترة زمنية محددة .

وبحسب بيان صحفي اليوم السبت، تلتقط "كاميرا الوزارة "، مجموعة من الصور التي توثق عمليات المتابعة داخل مناطق وميادين متفرقة بالمحافظة منها: الحي العاشر، وشارع النزهة ،وغرب أربيلا ،وصينية دهب ،وصينية الفرن، وصينية العمال بحي شرق مدينة نصر، وغيرها .

وقال محمد عزاز مدير مدير عمل القاهرة، إن فريق عمل الحصر الذي يواصل عمليات التسجيل ،يتكون من محمود صقر ،ونبوية أحمد ،وعيد صالح ،وصابر سفينة ،ورحاب عبده ،وهدير رجب .

وكان الوزير جبران قد تفقد بنفسه منذ أيام مكان تجمع عمال تراحيل في منطقة صينية اربيلا ،ووجه المديرية بتكثيف الجهود بالتواجد وسط تجمعات هؤلاء العمال .

وتحظي العمالة غير المنتظمة، وغير المنظمة، باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وكانت ولا زالت توجيهاته مباشرة وواضحة في هذا الملف ،بأهمية توفير حياة كريمة لهم ..كما جاء بيان "الحكومة الجديدة"،بقيادة د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارة ليترجم هذا التوجه ،حيث وضع دعم وحماية ورعاية هذه الفئة على رأس خطط الحكومة،وفي إطار إستراتيجية وزارة العمل خلال الفترة المقبلة .