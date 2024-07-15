وزير العمل يوجه مديرى المديريات بالتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

إلتقى محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة ،مع مديري مديريات العمل من كافة المحافظات.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الجهود ،لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم، وأكد على أن كل سُبل التطوير والإمكانيات سيتم توفيرها للمديريات حتى تقوم بدورها على أكمل وجه.

واستمع الوزير من مديري المديريات إلى رؤيتهم ،ومقترحاتهم في الخطة المُستقبلية للعمل والتواجد وسط المواطنين، خاصة في مجال التدريب المهنى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وللتكليفات التى جاءت في بيان الحكومة الجديدة .

وبحسب بيان صحفي، جاءت توجيهات الوزير كما يلي :

1-التواصل مع الشركات الخاصة لمعرفة إحتياجاتها من فرص العمل الحقيقة،وتدريب الشباب عليها.

2-تدريب ودمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

3-التصدي لكافة الشائعات ،والصفحات ،والشركات الوهمية التي تنصب على الشباب بإسم الوزارة خاصة في مجال فرص العمل، ومنح العمالة غير المنتظمة.

4-التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة.

5-توجيه مديرية عمل القاهرة بالتواجد وسط العمالة غير المُنظمة بالميادين لحصرهم وتقديم خدمات لهم،كنموذج أولي قبل تعميمه على باقي المحافظات.

6-تكثيف جهود مكاتب التمثيل العمالي بالخارح بتوفير فرص عمل للشباب المصري، تنسيقًا مع الشركات الخارجية تحت أعين وبمشاركة الوزارة.

7-إعداد كوادر شبابية قيادية كصف ثانِ وتأهيلهم على تحمل المسؤوليات.

8-المشاركة في مشروع دمج البدو بشبة جزيرة سيناء من خلال توفير فرص عمل ،و تدريب مهني، ومشروعات ريادة أعمال.

9-تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

10-استعادة مكانة وهيبة مُفتشي العمل وتوعيتهم بشأن أليات تطبيق قرارات "الحد الأدنى للأجور" في مواقع العمل والإنتاج .