ورش تدريب للحرف اليدوية.. أبرز نجاحات مشروع تطوير إسنا التاريخية

الأقصر – أحمد مرعى

حصل العاملون في الحرف اليدوية والعمل السياحي في مدينة إسنا جنوب الأقصر، على دعم كبير خلال السنوات الماضية عبر المشروع القومى "إكتشاف أصول إسنا التراثية والتاريخية"، والذي تم البدء فيه خلال السنوات الماضية في إحياء التراث التاريخى والأثرى القديم داخل مدينة إسنا المدينة التراثية جنوب محافظة الأقصر، وهى المدينة التى كانت مملكة التجارة في السنوات الماضية.

وشملت إنجازات المشروعات في دعم أبناء مدينة إسنا، تقديم وعقد ورش عمل لتطوير مهارات المرشد السياحى المحلى لحوالي 34 مرشد سياحي محلي في إسنا، بجانب عقد ورش عمل للحرف اليدوية بالحفر والتطعيم على الخشب لحوالي 42 مشارك محلي من مدينة إسنا، وعقد ورش عمل لأصحاب البازارات والفنادق المطورة لتعريفهم بالمهارات الإدارية لتشغيل واستمرار المنشأة والعمل داخلها.

كما شملت إنجازات المشروع خلال السنوات الماضية توثيق 33 أكلة تراثية بمدينة إسنا من خلال مسابقة "مطبخ إسنا"، والتي تقدم لها 56 مشارك بعدد 68 وصفة، وشارك في المرحلة النهائية بالمسابقة 11 مشارك بعدد 33 وصفة، والتي إنتهت بفوز 3 سيدات بالمراكز الأولى، واستكمال تلك الجهود لتدريب 11 سيدة على مهارات الطبخ والتقدم بمستوى عالى الجودة، وذلك تمهيداً لإنشاء مطبخ سيدات مجتمعى سياحى فاخر بمدينة إسنا، وتوفير أكثر من 95 ألف و385 يوم عمل لأكثر من 200 فرد بالمجتمع المحلى في إسنا، وتطوير مهاراتهم في الحفاظ على وترميم المواقع التراثية بالمدينة.

ومن الجدير بالذكر أن المشروع يعتبر من الخطط الضخمة التي تعيد إحياء كافة المواقع الأثرية والتراثية لخدمة السائحين الذين يتوافدون بصورة يومية على مرسى المدينة السياحية ضمن رحلات المراكب النيلية الأقصر – أسوان، وتقوم كافة الجهات بمتابعة هذا المشروع العالمى، ليبدأ من جديد بقرية وابورات المطاعنة حيث أن المشروع يسمى (إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية بمدينة إسنا)، وبالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، ويتم تنفيذ هذا المشروع بتمويل من الشعب الأمريكى من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

توفير فرص عمل ضمن مشروع تطوير اسنا



ورش لتطوير مهارات المرشدين السياحيين فى إسنا