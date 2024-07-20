"23 يوليو ثورة غيرت الشرق الأوسط" ضمن نقاشات قصور الثقافة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم ثقافة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "ثورة 23 يوليو ثورة غيرت الشرق الأوسط"، أوضح خلالها محمد حنفي مسئول بالفرع، مبررات قيام الثورة ومبادئها، والآثار والنتائج المترتبة على الثورة، وتأثير الثورة على الشرق الأوسط، وتأثير شخصية جمال عبد الناصر في دعم حركات التحرير ضد الإستعمار.

فيما عقد قصر ثقافة الأقصر، محاضرة بعنوان "اللغة العربية" ألقاها الشاعر أحمد العراقي رئيس نادي الأدب، متحدثاً عن عناصر اللغة العربية للعقاد، واللغة العربية شاعرة في نفسها، وأهم مقومات اللغة العربية، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر كريم الشاوري بعنوان "شارع سد"، ونفذت ورشة عمل علاقة مفاتيح نفذتها أشرقت أيمن مستخدمة خرز لولي وخيط ومقص وحروف، وأعد قصر ثقافة الطفل عرض مسرح عرائس قصة بعنوان "رحلة إلى القاهرة" أداء إيمان صلاح وأسماء عبد الباقي.

وقدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "الهجرة النبوية الشريفة" ألقاها محمد علي مسئول القصر، متناولاً أسباب الهجرة النبوية، وأهم الدروس المستفادة منها، وأعدت ورشة حاسب آلي بعنوان "كيفية كتابة النصوص" نفذتها بسمة أبو السعود، عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الدروس المستفادة من الهجرة" ألقاها محمد إبراهيم موضحا الدروس المستفادة من الهجرة حسن التخطيط والأعداد الجيد، واختيار الصديق المناسب لأداء المهام الصعبة، وتوكل الرسول صلى الله عليه وسلم على ربه، وحب الأوطان غريزة إنسانية، ونفذت ورشة مشغولات يدوية النحت على حجر الالباستر نفذها حسان على، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.