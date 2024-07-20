هل يؤثر التقدم في العمر على التعافي من كورونا؟ بعد إصابة بايدن

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا بعد حملة انتخابية في وقت سابق خلال الأسبوع الماضى، ووفقًا لأطبائه، فإن الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 81 عامًا، يعاني من أعراض خفيفة وهو الآن في العزل الذاتي، وبحسب الخبراء فإن بايدن، في عمره، هو الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأعراض منهكة ومستمرة من الفيروس والتي يمكن أن تشمل ضباب الدماغ والتعب وآلام العضلات طويلة الأمد التي تجعل الحركة صعبة، في السطور التالية نتعرف على كيفية تأثير التقدم في العمر على التعافى من كورونا، بحسب موقع "تايمز ناو".

مخاوف الخبراء من تأثير تقدم عمر بايدن على تعافيه من كورونا

وفقًا للأطباء، فإن عمر بايدن المتقدم والذي يتضمن عددًا لا يحصى من الأمراض المزمنة مثل عدم انتظام ضربات القلب وتاريخ تمدد الأوعية الدموية – والأدوية الحالية التي تشمل أدوية سيولة الدم قد يعني أن الأمر قد يستغرق أسابيع للتعافي.



ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن تكون إصابته السابقة بكورونا قد دفعت جسمه إلى تكوين أجسام مضادة يمكنها محاربة الفيروس.



جاءت نوباته السابقة من الفيروس قبل عامين، في يوليو 2022، ووفقًا للباحثين في ولاية أوريجون، فإن معظم البالغين لديهم أجسام مضادة بعد أكثر من 12 شهرًا من الإصابة بكورونا، وتوفر العدوى السابقة حماية قوية ودائمة ضد الإصابة مرة أخرى وقال فريق بايدن أيضًا إنه تم تطعيمه بجرعات تعزيزية.

كيف يؤثر كورونا على كبار السن؟

طوال فترة الوباء، واجه كبار السن خطرًا كبيرًا للإصابة بمرض شديد والوفاة مقارنة بالبالغين الأصغر سنًا.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، مقابل كل أمريكي يزيد عمره عن 75 عامًا، توفي حوالي أربعة بسبب كورونا وتم نقل 66 إلى المستشفى.



بالنسبة لجميع الفئات العمرية الأخرى، كان معدل الوفيات بسبب فيروس كورونا الشهر الماضي أقل من واحد لكل 100 ألف شخص.



يقول الأطباء إن كبار السن هم أكثر عرضة لمواجهة مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا لأن معظمهم يعانون من حالات طبية أخرى مثل أمراض القلب والسكري والسرطان والسكتة الدماغية.



لدى كبار السن، حتى العدوى الخفيفة بكورونا يمكن أن يكون لها آثار طويلة المدى، يمكن أن يؤدي معظمها إلى أمراض خطيرة.



وذكرت الإحصائيات أن 8 % من الأمريكيين عانوا من فيروس كورونا لفترة طويلة عندما كان متغير أوميكرون هو المتغير السائد.



خلال تلك الفترة، كان الأفراد الذين تم تطعيمهم ضد مرض كورونا أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا طويل الأمد بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالأشخاص غير الحاصلين على تطعيم.