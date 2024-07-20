مكتب الرئيس الأوكرانى: دونالد ترامب قد يزور كييف

وكالات

قال مكتب الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قد يزور كييف، حسبما ذكرت وسائل إعلام أوكرانية.

ودعا زيلينسكى ترامب، إلى زيارة أوكرانيا خلال محادثة هاتفية ، وناقشا إمكانية عقد اجتماع بينهم.

لكن لا يزال من المبكر جدًا الحديث عن ذلك.

يذكرأن، قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى تحدث بنبرة خافتة غير معتادة، عندما ألقى خطابا لشعبه الأسبوع الماضى، ألمح فيه إلى استعداده للتفاوض مع روسيا لأول مرة منذ اشتعال شرارة الحرب قبل أكثر من عامين.

وأشار زيلينسكى إلى أن موسكو ينبغى أن ترسل وفدا إلى قمة السلام القادمة التى يأمل أن تنعقد فى نوفمبر، ولم يتم دعوة روسيا فى القمة السابقة التى عقت فى سويسرا الشهر الماضى، حيث قال زيلينسكى إن أى محادثات يمكن أن تحدث فقط بعد انسحاب روسيا من أوكرانيا.