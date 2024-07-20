اليوم السابع
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مطرانية حلوان: تنبيهات بزراعة الأشجار والترشيد فى المياه والكهرباء للمصلين

السبت، 20 يوليو 2024 11:38 ص
مطرانية حلوان: تنبيهات بزراعة الأشجار والترشيد فى المياه والكهرباء للمصلين القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان
كتب ـ محمد الأحمدى

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دائما ما تحث المؤسسات الدينية على الاقتصاد فى مواردها، والوقوف عن الممارسات الخاطئة التى تسبب من زيادة التكاليف، وتسعى إلى التشجير وزيادة المساحات الخضراء.

وذكر القمص ميخائيل جرجس وكيل عام مطرانية حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك تنبيهات مستمرة لزيادة المساحات الخضراء وزراعة الأشجار بقدر الإمكان والاقتصاد فى المياه والكهرباء والطاقة والزراعات الخفيفة فوق أسطح المنازل خلال القداسات والعظات المختلفة.

وكانت العديد من الكنائس سارعت إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع وزارة البيئة في هذا الإطار، حتى يتمكنوا من تنفيذ وتفعيل العديد من المبادرات، فيما أطلقت الكنيسة الأرثوذكسية مسابقة للإيبارشيات المختلفة للمنافسة على زراعة الأشجار، فيما تزرع الكنيسة الكاثوليكية الأشجار أمام أغلب كنائسها، وتقدم الكنيسة الأسقفية مبادرات للشباب لتوعيتهم بشأن التغير المناخى.

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القمص ميخائيل جرجس

مطرانيه حلوان




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