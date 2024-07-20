محافظ بني سويف يتابع اليوم الأخير لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع مسؤولى التعليم ختام امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2024/2023، والتي كان قد بدأت في الـ 10 من شهر يونية الماضي، بالمواد غير المضافة للمجموع، واختتمت اليوم السبت 20 يوليو 2024،وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 19 ألف و166طالباً وطالبة "نظامي /خدمات/ منازل" موزعين داخل 45لجنة على مستوى المحافظة.

واطمان المحافظ، من وكيل الوزارة هاني عنتر، على انتظام الامتحانات، والذي أشار إلى متابعته "من خلال غرفة عمليات المديرية مع غرفة عمليات الوزارة "منذ الصباح الباكر وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل اللجان،حيث أدى طلاب الشعبة العلمية (الرياضيات) الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، فيما أدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء - الجيولوجيا)، ومادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين الامتحان فى مادة الإحصاء.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الامتحانات في يومها الأخير سارت بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، لافتا إلى تكليفاته لرؤساء اللجان بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحان وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب.

كما أعرب وكيل التعليم عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هان غنيم ، لمتابعته المستمرة لسير أعمال الامتحانات وتوجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بتعزيز التعاون وتضافر الجهود لتسهيل أداء الامتحانات ، موجها الشكر لكافة الجهات التنفيذية والأمنية وشركات المرافق على تعاونهم في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات المطلوبة أثناء الامتحانات التي جرى عقدها على مدار أيام شهري يونيو ويوليو، متمنياً النجاح و التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات.