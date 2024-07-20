محافظ المنيا يوجه بوضع آليات وحلول عاجلة لتلبية احتياجات المواطنين

المنيا - حسن عبد الغفار

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الجهات التنفيذية بالاستجابة الفورية لحل شكاوى المواطنين، وإزالة أسبابها، والتواصل الدائم من رؤساء المراكز والمرور الميداني للتأكد من حل المشكلات بشكل فعال وخاصة فيما يتعلق بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين والاهتمام بشبكات ومحطات مياه الشرب و سرعة الاستجابة وفحص شكاوى المواطنين المتعلقة بضعف المياه، مشدداً على بذل المزيد من الجهد لتحقيق رضا المواطنين وتلبية احتياجاتهم في كافة القطاعات والمرافق الخدمية.



وفى استجابة سريعة لشكوى أهالى قرية نواي بمركز ملوى لوجود كسر ماسورة المياه، تم التوجه للقرية وإصلاح الكسر وشفط المياه بمعدات الوحدة المحلية حيث تم الدفع بعربات شفط للمياه ولودر لتمهيد الطريق المؤدى للقرية تيسيراً على المارة والمواطنين، وحول شكوى سكان العمارات الاولى بالرعاية بقرية المحرص لوجود طفح بالخزانات، تمت إزالة أسباب الشكوى والإصلاح وشفط المياه بمعدات الوحدة المحلية، كما تم التوجه إلى قرية شعراوى بمجلس قروى ابشادات لفحص شكوى الأهالى من وجود غرف صرف بدون أغطية،وعلى الفور تم تلافى أسباب الشكوى وتغطية الغرف حفاظا على أرواح المواطنين.

وفى مركز بنى مزار، قامت الوحدة المحلية بالاستجابة الفورية لشكوى مواطني قرية الريدى التابعة لمجلس قروى أبو جرج وتضرر الأهالي من المياه الجوفية أسفل المنازل وبالشوارع، تم التواصل مع الصرف الزراعي بوزارة الزراعة لسرعة حل المشكلة، وحول شكوى أهالى شارع العاشر من رمضان، تبين بالفحص وجود غرفة صرف بدون غطاء بالشارع وتم التواصل مع هندسة الري وتركيب غطاء مسلح حفاظاً على سلامة المواطنين، وفى قرية الناصرية تبين وجود كسر بماسورة مياه الشرب بطريق المصرف، وعلى الفور تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وإصلاح العطل واتخاذ الإجراءات اللازمة وتمهيد الطريق ورد الشيء لأصله، وذلك لتيسير الحركة أمام المركبات و المواطنين.

وفي سياق متصل واستجابة لشكاوى مواطني مركز ديرمواس لتضررهم من عدم التزام عدد من السائقين بتعريفة الركوب المقررة، قام رئيس المركز و رئيس وحدة مرور ديرمواس بحملة مفاجئة على مواقف سيارات الأجرة الخاصة بقرية البدرمان والعزب، وذلك بمشاركة الأجهزة المعاونة (إدارة التفتيش الإداري، إدارة المواقف، قسم الاشغالات) بالوحدة المحلية للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب و الحمولة المقررة.