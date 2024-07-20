محافظ المنيا يتابع أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق والشوارع.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، على مواصلة جهود التغيير والبناء الشامل في شتى القطاعات الخدمية والتنموية بكافة ربوع مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم الدعم الكامل وإزالة المعوقات لتنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتغيير واقعهم إلى الأفضل تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وفى ذات السياق، تابع اللواء كدوانى أعمال رصف وإعادة تأهيل شارع مضرب الأرز بحي غرب مدينة المنيا بطول 400م حيث تم رفع كفاءة الطريق وتيسير حركة سير المركبات والارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي حيث تمت الأعمال تحت إشراف مديرية الطرق والنقل وبتنفيذ من وحدة الرصف والإنشاءات بالمحافظة.

كما تابع محافظ المنيا، استكمال رصف شارع المجيدى، بمدينة ملوى جنوب المنيا ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى، وذلك استجابة لمطالب المواطنين باستكمال خطة الرصف بشوارع المدينة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



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رصف وإعادة تأهيل الشوارع (2)



رصف وإعادة تأهيل الشوارع (3)



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