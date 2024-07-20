محافظ المنوفية: "مشروعك" ساهم في توفير 99 فرصة عمل وتنفيذ 43 مشروعا

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال الفترة من أول يناير وحتى يونيو 2024، والذي ساهم في تنفيذ 43 مشروع تجارى وخدمي وصناعي وتوفير 99 فرصة عمل بتمويل 17 مليون و 633 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية يهدف الى التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج وبما يتماشى مع الخطط التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في شتى المجالات التنموية، فضلاً عن خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة ، لافتاً إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات حصول المتقدمين علي قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها لتحسين مستوى جودة الحياة المعيشية والاقتصادية.

وأكد محافظ المنوفية أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات مع توفير كافة سبل الدعم التسهيلات اللازمة للشباب الراغبين في الحصول على تمويل لمشروعاتهم لما يمثله البرنامج من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.