محافظ الغربية يتابع الأعمال بمحور طريق "محلة منوف" بمركز طنطا.. صور

الغربية - مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، استمرار الأعمال بكورنيش محلة منوف، والمقام على ترعة القاصد ويمتد من كوبري قحافة، حتى كوبري كلية الهندسة بمجمع الكليات بسبرباي بطول 2 كم، ويتم نزح فائض المياه بعد ري الأراضي للمزارعين استعدادا لوضع المواسير.

وأكد المحافظ خلال متابعته، أن أعمال تطوير الكورنيش الجديد بطريق محلة منوف، تعد استكمالا لخطط التطوير على جانبي ترعة القاصد، الممتدة من شارع الجلاء بحي ثان طنطا إلى نهاية استاد طنطا، وسيسهم بشكل كبير تغيير شكل المنطقة بالكامل،وجعلها متنفسا طبيعيا للاهالي وزائري المحافظة.

وأضاف المحافظ، انه يمثل حل جذري لتوسعة الطريق، ومحور مروري، يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة طنطا، ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة، ويضمن الحد من الحوادث المرورية الكثيرة والمتكررة بتلك المنطقة، ورفع كاهل المعاناة على المارة وقائدى السيارات والمركبات بالطريق، والحد من الاختناقات والتكدس المرورى.



ترعة القاصد (2)