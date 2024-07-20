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متحدث وزارة الصحة: إطلاق شارع الخدمة الصحية لمهرجان العلمين غدا

السبت، 20 يوليو 2024 08:56 م
متحدث وزارة الصحة: إطلاق شارع الخدمة الصحية لمهرجان العلمين غدا متحدث الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال الدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن غدا سيعلن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تواجد وزارة الصحة بمهرجان العلمين من خلال تقديم كافة الخدمات الصحية من شارع الخدمات الصحية ولحين انتهاء المهرجان، لكل رواد المهرجان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من العلمين"، عبر قناة "ON"، مع الإعلامي كريم كوجك، أنه منذ فترة قريبة تم إطلاق الخدمة المنزلية من خلال مستشفى العلمين، حيث تتحرك السيارة بجميع التخصصات للمرضى.

ولفت إلى أنها تشمل المبادرات الرئاسية وسيارات الإسعاف، وقوافل في صورة عيادات متنقلة في كافة التخصصات، وسيارة للأشعات ومعمل متنقل، وخدمات الصحة الإنجابية والوقائية والصحة النفسية.

 







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