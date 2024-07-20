لطلاب الثانوية.. تعرف على كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى بنى سويف

يفكر طلاب الثانوية العامة، هذا العام فى الكليات الفريدة من نوعها والتى تفتح فرص عمل جديدة للشباب بالإضافة إلى كونها كليات فريدة من نوعها تختلف عن بقية كليات الجامعات المصرية.

جامعة بنى سويف تمتلك العديد من العمليات الفريدة من نوعها، والتى تعد الأولى من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط، ومنها كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء التى تقع فى مبنى الجامعة شرق النيل.

وتفتح كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فرص عمل للخريجين بالعديد من المواقع منها وكالة الفضاء المصرية، بالإضافة إلى المراكز البحثية المتعلق بمجالات الفضاء، هيئة الاستشعار عن بعد،المطارات المدنية والعسكرية، والملاحة البحرية والجوية، وهيئة الطيران المدني، والمحطات الأرضية للأقمار الصناعية، وجميع شركات المحمول.

ويقول الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية ل اليوم السابع أن الالتحاق بالكلية يقتصر على طلاب الشعبة العلمية فقط، مشيراً إلى أن الكلية تقبل الحاصلين على الثانوية العامة من الشعبة العلمية علوم ورياضيات.

وأضاف الدكتور أسامة شلبية، أن خريج المائة يحصل على بكالوريوس علوم الملاحة وتكنولوجيا الفض وهو التخصص الوحيد بهذا المسمى بالجامعات المصرية والعربية.

وقال عميد الكلية، إن العملية تضم أقسام الملاحة الفضائية، و اتصالات الفضاء وعلوم الفضاء،مشيرا إلى أن الكلية تضم البرنامج العام: علوم الملاحة الفضائية، البرنامج المتميز: العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، مشيرا إلى أن البرنامج المتميز ( برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة ) هو برنامج متميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة – الأول من نوعه فى الجامعات المصربة الذى يهتم بدراسة تطبيقات الفضاء المختلفة لا سيما تطبيقات أنظمة الملاحة الفضائية (GNSS) وتحديد المواقع (GPS) والاستشعار من البعد.

وأكد الدكتور أسامة شلبية، أن الكلية تعد أول كلية متخصصة فى دراسة علوم وتكنولوجيات الفضاء وتطبيقاتها، بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى أن الدراسة انطلقت فى الكلية عام 201.

وقال الدكتور أسامة شلبية، إن الكلية بها عدد من المعامل الفريدة من نوعها منها معمل القمر الصناعى التعليمى ،معمل الكترونيات وبرمجيات الفضاء، معمل الهوائيات وانتشار الموجات، معمل الروبوتات والمعالجات الدقيقة، معمل النمذجة السريعة، معمل تجميع الأقمار الصناعية الصغيرة، معمل التصوير وتتبع المواقع الفضائية والفلكية معمل تحليل وتصميم وبرمجة المهمات الفضائية، معمل الحسابات الفلكية، معمل التلسكوب الالكتروني.

وقال الدكتور أسامة شلبية، إن الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أعلن العام الماضى عن فتح باب التقديم بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء فى برنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة، لطلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر جامعة بنى سويف الأهلية.