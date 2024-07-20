لجان القاهرة تستقبل غدا امتحانات النقل للدور الثانى للعام الدراسي 24/23

كتب سيد الخلفاوى

تستقبل غدا الأحد، اللجان الإمتحانية بالقاهرة ، طلاب النقل لامتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي 2024/ 2023 ، حيث أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن إمتحانات الدور الثاني وهى كالآتى:

_جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة و المرواح بكل لجنة .

_ توفير الجو الملائم والهادى للطلاب لادائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

_ إعلان كشوف المناداة وجداول الإمتحانات فى أماكن ظاهرة

_اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب .

ويجرى استمرار إمتحانات طلاب الدور الثاني بالقاهرة للعام الدراسي 2023/2024 خلال الفترة من 21 يوليو حتى 3 أغسطس 2024. ويؤدى طلبة وطالبات النقل الثانوي الفني، الامتحانات في الفترة من الأحد 22 يوليو حتى السبت 3 أغسطس.

تبدأ امتحانات الصف الرابع و الخامس والسادس إلابتدائي وما يعادله في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو. وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله والنقل الإعدادي المهني في الفترة من الأحد 21 يوليو حتى السبت 27 يوليو. وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين، والإعدادية المهنية من الأحد 28 يوليو حتى السبت 3 أغسطس. والامتحانات ستستمر حتى لو اعترضتها اجازة رسمية .