كيف تنسق مبادرة "ابدأ" مع الجهات المختلفة لتوطين الصناعات.. إنفوجراف

كتبت : أماني سمير

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية للوصول للعالمية وتقليل الواردات لسد الفجوة الإستيرادية ، قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ " بعمل حوار نقاشي يقدم حلول مبتكرة للنهوض بالصناعات المحلية وإليكم 7 معلومات تعمل عليها مبادرة " ابدأ " الوطنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة المصرية لتوطين الصناعات المتنوعة وهي كالآتي :



أولا : يجب الاهتمام بزيادة نسب المكون المحلي للصناعات المختلفة بشكل تدريجي .

ثانيا : جمعت الورشة شركاء ابدأ من كبار المصنعين مثل مجموعة "العربي"، و"فريش"، و"راجاميك"، إلى جانب شركات عالمية مثل "سامسونج" و"هاير" و "ميديا" وغيرهم، وبمشاركة اتحاد الصناعات المصرية، والمجالس التصديرية، وأكاديمية البحث العلمي لوضع خارطة طريق صناعية هدفها توفير فرص عمل وتقليل فجوة الإستيراد .

ثالثا : تمت مناقشة العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين بهدف الوصول إلى توصيات لتطوير سلاسل التوريد .

رابعا : يجب العمل على تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الصناعي من خلال تطوير مناهج المدارس الفنية ، وتصميم البرامج التدريبية والتعليمية .

خامسا : ربط الأبحاث العلمية بالصناعة، وذلك لعرضها على الوزرات والجهات المعنية بالحل كوزارة الصناعة، والحوار الوطني.

سادسا : تعزيز التعاون المشترك بين المصنعين ورجال الأعمال والجهات المعنية بالدولة لزيادة الاستثمارات الصناعية .

سابعا : تطبيق أحدث التكنولوجيات في الصناعة ، وزيادة نسب المكون المحلي تدريجيًا ، للمساهمة في إحلال الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية مصر في الأسواق العالمية.



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