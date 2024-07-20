فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة بمعاهد الرعاية التمريضية فى الأقصر غدا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن فتح باب التقديم للمرحلة الثالثة من طلاب مركز إسنا في معاهد رعاية الأقصر، أنه نظراً للإقبال الكثيف من طلاب الشهادة الإعدادية في مركز ومدينة إسنا خلال المرحلتين الأولى والثانية للالتحاق بمعاهد الرعاية التمريضية بالمحافظة، وما تبعه من اكتمال الأعداد المتاحة دراسياً للمتقدمين من الطلاب قبل اكتمال المرحلة الثالثة للالتحاق بالعام الدراسي 2024-2025.

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، قرارا بفتح باب التقدم لمرحلة ثالثة من طلاب مدينة إسنا داخل معاهد الرعاية التمريضية بمركز ومدينة الأقصر، بالإضافة إلى الطلاب الذين تخلفوا عن التقديم في المرحلة الثالثة لتلك المعاهد، على أن يبدأ سحب وتقديم الكراسات بدأ من غداً الأحد والموافق 21/7/2024، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2024.

وأوضحت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، في بيان صحفي، أن يتم ذلك وفق الشروط السابقة والملحق نشرها، علي أن يكون باب التقدم للمرحلة المعلنة من مجموع 269.5 وإلى 265 من طلاب الشهادة الإعدادية للعام الحالي، وذلك بالمعاهد التالية فقط:- (️معهد رعاية تمريضية مستشفى الكرنك الدولي (أولاد وبنات) - ️معهد رعاية تمريضية مستشفى إيزيس التخصصي (بنات فقط) - ️معهد رعاية تمريضية مجمع الأقصر الدولي (أولاد فقط).

وقالت الهيئة، إنه تكون مدة الدراسة 5 سنوات وتبلغ المصاريف الدراسية 10 آلاف جنيه مصري لكل صف دراسي بزيادة 2.5% سنوياً خلال الـ5 سنوات، وتبلغ رسوم سحب لملف 750 جنيها مصريا غير قابلة للاسترداد، ويجب أن يجتاز المتقدم الاختبارات التالية: (الإملاء في اللغة العربية 7 درجات من 10 – اللغة الإنجليزية 7 درجات من 10 – الحاسب الآلى 7 درجات من 10).