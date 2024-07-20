فئات ممنوعة من تناول العسل الخام.. منهم الأطفال الرضع ومرضى الحساسية

كتبت مروة هريدى

العسل الخام، وهو مُحلي طبيعي تنتجه النحل من رحيق الأزهار، يُشيد به الخبراء كثيرًا لفوائده الصحية المحتملة، وعلى عكس العسل المُعالَج، لا يُبستر العسل الخام أو يُصفى، مما يحافظ على العديد من العناصر الغذائية والإنزيمات الطبيعية الموجودة فيه، ومع ذلك، فإن تناول العسل الخام ينطوي أيضًا على بعض المخاطر، وهو ما يوضحه تقرير موقع "WEBMD".

فيما يلى.. فوائد العسل الخام:



غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل الخام على العديد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك المركبات الفينولية والفلافونويدات، والتي يمكن أن تساعد في حماية جسمك من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة، وترتبط مضادات الأكسدة هذه بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات

ثبت أن العسل الخام يتمتع بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالاً في علاج الجروح والالتهابات، حيث يساعد وجود بيروكسيد الهيدروجين ومركبات أخرى في العسل على تثبيط نمو البكتيريا والفطريات الضارة.

يخفف من التهاب الحلق والسعال

يعتبر العسل الخام علاجًا منزليًا شائعًا لالتهاب الحلق والسعال، فهو يعمل كمثبط طبيعي للسعال ويوفر طبقة مهدئة للحلق، مما يقلل من التهيج.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد العسل الخام في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، فهو يحتوي على البريبايوتكس التي تغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

تعزيز جهاز المناعة

يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة الموجودة في العسل الخام في تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر فعالية في مكافحة العدوى والأمراض.

فيما يلى.. المخاطر المحتملة للعسل الخام:



التسمم الغذائي عند الرضع

أحد أهم المخاطر المرتبطة بالعسل الخام هو احتمالية الإصابة بالتسمم الغذائي، وهو مرض نادر ولكنه خطير تسببه جراثيم Clostridium botulinum الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد معرضون بشكل خاص للإصابة بالتسمم الغذائي لأن أنظمتهم الهضمية ليست ناضجة بما يكفي للتعامل مع هذه الجراثيم، لذلك، لا ينبغي إعطاء العسل الخام للرضع أبدًا.

ردود الفعل التحسسية

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه حبوب اللقاح أو بروتينات النحل الموجودة في العسل الخام، مما يؤدي إلى ظهور ردود فعل تحسسية تتراوح من أعراض خفيفة مثل الحكة والتورم إلى ردود فعل تحسسية شديدة، فإذا كنت تعاني من حساسية معروفة تجاه منتجات النحل، فمن الأفضل تجنب العسل الخام.

الملوثات

قد يحتوي العسل الخام على ملوثات مثل المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والمضادات الحيوية خاصة إذا بحث النحل في مناطق توجد بها هذه المواد، ويمكن أن يساعد اختيار العسل من مصادر موثوقة والعسل العضوي في التخفيف من هذا الخطر.

محتوى عالٍ من السكر

على الرغم من أن العسل الخام يقدم فوائد صحية، إلا أنه لا يزال يحتوي على نسبة عالية من السكر ويجب استهلاكه باعتدال، ويمكن أن يساهم الإفراط في تناول العسل في زيادة الوزن وارتفاع مستويات السكر في الدم ومشاكل صحية أخرى مرتبطة باستهلاك كميات كبيرة من السكر.

طرق الوقاية من أضرار العسل الخام وضمان تناوله بأمان دون التعرض لمشاكل صحية:

اختر مصادر موثوقة

قم بشراء العسل الخام من الموردين الموثوقين الذين يضمنون جودة ونقاء منتجاتهم، وغالبًا ما يكون العسل العضوي والمحلي خيارًا جيدًا.

الاعتدال هو المفتاح

تناول العسل الخام باعتدال لتجنب الآثار الضارة الناجمة عن الإفراط في تناول السكر، ويمكن لملعقة صغيرة أو اثنتين يوميًا أن توفر فوائد صحية دون الإفراط في تناول السكر.

تجنبه بالنسبة للرضع

لا تقدم العسل الخام أبدًا للرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد لتجنب خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

كن على دراية بالحساسية

إذا كان لديك حساسية معروفة تجاه منتجات النحل، فاستشر الطبيب قبل تناول العسل الخام.