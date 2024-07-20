عاوز تخس.. تعرف على فوائد وأضرار ريجيم الفاكهة والماء

كتبت فاطمة ياسر

هل يمكنك أن تتخيل أن تعيش على الفاكهة والماء فقط ولا شيء غيرهما، في حين أن كلاهما يعتبر صحيًا وآمنًا للاستهلاك، إلا أن الاعتماد عليهما فقط لا يمكن تلبية احتياجاتك الغذائية، ومع ذلك، ماذا لو كانت مدة هذا النوع من النظام الغذائي ثلاثة أيام فقط؟ هل يساعدك على إنقاص الوزن، هذا ما نتعرف عليه فى هذا التقرير بحسب موقع "onlymyhealth".

ما النظام الغذائي المعتمد على الفاكهة والماء؟

إن نظام الماء بالفاكهة المعروف أيضًا باسم الماء المنقوع بالفاكهة أو الماء بنكهة الفاكهة، يتضمن نقع الماء بالفواكه المختلفة لتعزيز نكهته وتوفير بعض العناصر الغذائية الإضافية.

مدة اتباع هذا النظام الغذائي تعتمد على الأهداف والتفضيلات الفردية وتتضمن الطرق المختلفة لاتباع هذا النظام الغذائي ما يلي:

يستخدم بعض الأشخاص مياه الفاكهة أو الخضروات كـطريقة التخلص من السموم لعدة أيام إلى أسبوع. يساعد هذا في التطهير وتنشيط عملية التمثيل الغذائي لمدة أقصر والحفاظ على ترطيب الجسم.

ويستخدمه آخرون بشكل متقطع إلى جانب روتينهم اليومي لاستبدال المشروبات السكرية والحفاظ على ترطيب أجسامهم وصحة بشرتهم.

ومع ذلك، يشير أخصائيو التغذية إلى أن البقاء على قيد الحياة بالفواكه والماء فقط لن يكون مفيدًا على المدى الطويل، حيث يحتوي على كمية أقل من العناصر الغذائية والطاقة.

هل ريجيم الفاكهة والماء آمن ؟

اتباع نظام غذائي يعتمد على الفواكه والماء آمن ويمكن أن يكون إضافة صحية للنظام الغذائي العادي. ومن بين المزايا:

يزيد من تناول الماء: طريقة لذيذة لـتحافظ على رطوبتك، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يشربون الماء العادي بكثرة.

منخفض السعرات الحرارية والسكر: مقارنة بالمشروبات السكرية مثل الصودا أو العصير

العناصر الغذائية المحدودة: لا ينقل التسريب العديد من الفيتامينات والمعادن من الفاكهة إلى الماء.

ومع ذلك النظام الغذائي المعتمد على الفاكهة والماء وحده لا ينبغي أن يحل محل النظام الغذائي المتوازن الذي يحتوي على كمية متوازنة من الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

علاوة على ذلك، في حين أن الماء لا يحتوي على أي سعرات حرارية أو سكر، فإن الفواكه تحتوي بشكل طبيعي على سكر يسمى الفركتوز، وتحتوي على السكر بداخلها. الفواكه ذات المؤشر الجلوكوزي الأعلى تشمل:

موز

العنب

الفواكه الاستوائية

لذلك، سواء كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالفاكهة أم لا، فمن الأفضل تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض، مثل التفاح والبرتقال والكمثرى والتوت.

أضرار ريجيم الفاكهة والماء

بعض المضاعفات المرتبطة بالريجيم المعتمد على الفاكهة والماء، والتي تشمل:

نقص العناصر الغذائية: تفتقر الفاكهة إلى البروتين والدهون الأساسية وبعض الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين ب12 والكالسيوم والحديد. وقد يؤدي هذا إلى التعب والضعف وحتى سوء التغذية.

ارتفاع سكر الدم: تحتوي الفواكه على نسبة عالية من السكر (الفركتوز). إن تناول الفواكه فقط قد يؤدي إلى ارتفاع سكر الدم وانخفاضه، مما يؤدي إلى تقلبات مزاجية ونوبات جوع ورغبة شديدة في تناول الطعام عند تناولها لفترة طويلة وعدم تناول أي وجبات أخرى معها.

مشاكل الأسنان: إن التواجد المستمر للأحماض والسكريات الموجودة في الفواكه يمكن أن يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر تسوس الأسنان.

