ضبط 110 مخالفات متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 110 مخالفات متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 190 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بندر المنصورة، منية النصر)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 85 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 25 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: محضر تجميع بطاقات بعدد 28 بطاقة، محضر تجميع دقيق بعدد (8 شيكارة)، محضر امتناع عن سداد الفروق التموينية، 2 محضر عدم نظافة أدوات عجين، محضر غلق بدون إذن، 3 محاضر عدم وجود قائمة بيانات، 4 محاضر عدم إعطاء بون صرف، 9 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 23 شيكارة، 34 محضر نقص وزن ما بين (6-19).

في الأسواق: 3 محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية (تاجر تمويني)، 14 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 2 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر)، 2 محضر بيع اسطوانة غاز بدون تصريح، محضر ذبح خارج السلخانة، 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية.

كما تم ضبط: 10 كجم لحوم، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



