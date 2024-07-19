ضبط 165 مخالفة متنوعة فى المخابز والأسواق بتموين الدقهلية

الدقهلية - سارة الباز

أعلن علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 165 مخالفة متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 260 مخبزا؛ وذلك للتأكد من الالتزام بالقرارات، والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تم تكليف حملات من المديرية: (البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: (بندر ميت غمر، أجا، تمي الأمديد، بني عبيد، جمصة، دكرنس، مركز ميت غمر، طلخا، منية النصر، السنبلاوين، المطرية، بلقاس)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 106 مخالفة في الرقابة على المخابز، و 59 فى الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

في المخابز: 2 محضر عدم نظافة أدوات عجين، 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، محضر عدم وجود سجل تفتيش، 13 محضر تصرف في دقيق بقيمة 95 شيكارة، 35 محضر عدم مطابقة للمواصفات، 50 محضر نقص وزن ما بين (6-20) جم، محضر تجميع دقيق بقيمة 3 شيكارة، محضر غلق بدون إذن، .

في الأسواق: 30 محضر عدم إعلان عن الأسعار، 5 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي سجائر)، محضر استخدام اسطوانة غاز منزلي في غير الغرض منها، محضر ذبح خارج السلخانة، 20 محضر عدم وجود شهادة صحية، محضر سلع مجهولة المصدر.

كما تم ضبط: 2 علبة سجائر، 20 كجم كبدة، 30 كجم لحم بلدي، 10 كجم لحم مجمد، اسطوانة غاز، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، تحت إشراف علي حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.



