ضبط سيارة بدون لوحات بداخلها كمية كبيرة من المواد المخدرة في المحلة

الغربية مصطفى عادل

تمكن الرائد محمد مندور الضابط بقسم مرور المحلة، بمحافظة الغربية، تحت إشراف العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، والعقيد أيمن مكاوي رئيس قسم مرور المحلة، من ضبط سيارة بدون لوحات، بشارع الجيش بدائرة قسم شرطة أول المحلة، بعد أن اشتبه في قائدها، وعثر بداخلها على كمية كبيرة من المواد المخدرة وسلاح أبيض، قبل ترويجهم على عملائه، تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كان الضابط قد استوقف سيارة ملاكي بدون لوحات بشارع الجيش، وارتبك قائدها، وبتفتيش السيارة، عثر داخلها على 4 طرب حشيش و16 كيس لمخدر الايس و40 تذكرة هيدرو وأسطوانة بانجو، تم اقتياد المتهم، والمضبوطات لقسم أول المحلة، وتحرير محضر رقم 10739 لسنة 2024 وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.