اليوم السابع
Ads
السبت، 20 يوليو 2024 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة

السبت، 20 يوليو 2024 11:48 ص
ضبط المتهمين بتسريب أسئلة امتحانات الثانوية العامة كلبش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات وجود مجموعة على تطبيق"واتس آب" يدعى القائم بإدارتها بقدرته على تسريب إمتحانات إحدى المراحل التعليمية.

بالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة المشار إليها، وتبين أنه (طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 هاتف محمول وبفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على آثار ودلائل لإدارته المجموعة المُشار إليها – 2 قناة على تطبيق "تليجرام" بذات النهج – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وإدارته للمجموعة والقناتين المشار إليهم بقصد تحقيق أرباح مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 







وزارة الداخلية

تسريب الامتحانات

اخبار الحوادث

الثانوية العامة




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة