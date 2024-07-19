الداخلية تكشف حقيقة اقتحام رجلي شرطة لمقهى بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

كشفت وزارة الداخلية حقيقة اقتحام رجلي شرطة لمقهى بالقليوبية ، حيث تداول على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الإجتماعى مقطعى فيديو يظهر خلالهما مداهمة رجلى شرطة لأحد المقاهى.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه بالفحص تبين أنه بتاريخ 25/5/2024، ورد بلاغ لمديرية أمن القليوبية بوقوع مشاجرة كبيرة بين طرفين بدائرة قسم شرطة أول بنها، أحدهما صاحب مقهى وبعض أعوانه تعدى على إثرها الطرفين على بعضهما باستخدام أسلحة نارية وبيضاء وقطع خشبية "شوم"، مما أدى إلى إصابتهم..

وأثناء قيام القوة الأمنية بالسيطرة على موقع المشاجرة قام أحد المتهمين بالتعدى على أحد الضباط وإصابته بجرح قطعى بالرأس "طوله 13 سم"، وتجاوز فردين من القوة الأمنية فى التعامل مع الموقف، وتم إحالتهما للتحقيق وفقاً لثوابت الوزارة .

كما تم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة فى حينه، وعرضهم على النيابة العامة، والتى قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالو قيد الحبس".

وتبين أن مقطعى الفيديو المشار إليهما مجتزئين من واقعة المشاجرة.. ويأتى ذلك فى إطار ما دأبت عليه جماعة الإخوان الإرهابية من تزييف الحقائق ونشر مجتزأت من مقاطع الفيديو لتشويه الواقع لمحاولة إثارة البلبلة.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج المقطعين المشار إليهما.



