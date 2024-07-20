صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الغوصة ضمن حياة كريمة.. اليوم السبت

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية الغوصة التابعة لإدارة قنا الصحية وذلك، اليوم السبت، في إطار "حياة كريمة " والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقري ومراكز.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان، كذلك التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدى لها.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة والحصول على العلاج اللازم.