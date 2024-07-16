"صحة قنا" تطلق قافلة طبية بقرية العطيات فى دشنا ضمن حياة كريمة اليوم

قنا صابر سعيد

أعلن الدكتور محمد يحيي، بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية الموسعة بقرية العَطيات التابعة لإدارة دشنا الصحية، وذلك اليوم الثلاثاء، في إطار خطة "حياة كريمة" والتي تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بالقري والمراكز.

وأوضح بدران، أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتي تنظمها مديرية الصحة بقنا في جميع قري ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة والتي تقدم بالمجان.

ودعا وكيل وزارة الصحة بقنا، المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، والاستفادة من التوعية الطبية حول الأمراض المختلفة وطرق التصدي لها.