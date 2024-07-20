صحة بنى سويف: تفعيل دور مسئولى الخدمة الاجتماعية لمتابعة شكاوى المرضى

بنى سويف - هانى فتحى

وجهت الدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة في بنى سويف، اليوم السبت، كلا من مدير إدارة الخدمة الاجتماعية ومدير خدمة المواطنين ومديرى المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديرى الإدارات الصحية، بضرورة تفعيل دور مسئولي الخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين لمتابعة شكاوي المرضي بالمستشفيات والإدارات الصحية، وذلك فى إطار الحرص الدائم على تحسين الخدمة الصحية وضمان تقديم أفضل رعاية للمرضي.

كما كلفت الدكتورة وكيل الوزارة، مسئولي الخدمة الاجتماعية وخدمة المواطنين بالمستشفيات والإدارات الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية ببني سويف بالمرور على الأقسام الداخلية، والاستقبال بالمستشفيات والوحدات الصحية، وذلك بشكل دوري للتحقق من حالة المرضي والسماع إلى شكواهم والعمل على إيجاد حلول فعالة وسريعة للمشكلات التى يواجهها المرضي بالتنسيق مع إدارة المستشفي أو الإدارة الصحية.

وأشارت وكيل وزارة الصحة فى بيان لها، إلى أن الشكاوي التى لا يمكن حلها سيتم العرض عليها لسرعة اتخاذ ما يلزم والعمل على حلها لصالح العمل والمرضي.