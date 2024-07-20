تعرف على جهود صحة بنى سويف فى مجال تنظيم الأسرة خلال 2024

بنى سويف ــ هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، تقريراً بشأن جهود المديرية في قطاع تنظيم الأسرة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، ضمن الخطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة والمحافظة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كل مدن وقرى بني سويف من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك تحت إشراف إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وتضمن التقرير، الذي عرضته الدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة، الإشارة إلى أن تنظيم 621 ألفا و232 زيارة من قبل الرائدات الريفيات للسيدات داخل المنازل، وتنفيذ 183 قافلة بالعيادات المتنقلة، و115 قافلة صحة إنجابية، وقافلتين سكانتين بقري حياة كريمة من خلال قطاع السكان بالوزارة، وتنظيم 126 ندوة إعلامية، و4 ندوات تدريبية لرفع كفاءة الأطباء مقدمي الخدمة، حيث تم تدريب 48 طبيبا.

كما تم تنظيم 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة الرائدات الريفيات والممرضات مقدمي الخدمة، حيث تم تدريب 60 ممرضة، و40 رائدة ريفية، بجانب تركيب 1199 لولب أثناء الولادة القيصرية، وبلغ إجمالي عدد القيصريات 1885، وتنفيذ 574 زيارة من خلال برنامج الطبيب الزائر، بإجمالي 1680 مستهدفا، بالإضافة إلى تنظيم حملة قومية لتنظيم الأسرة، بتنظيم الإدارات على مرحلتين، من خلال تنظيم الحملة بكل مرحلة أسبوعيا، بمشاركة 206 وحدة ثابتة، و 15 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى القري المحرومة من الخدمة ،حيث وصل إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة إلى 19 ألف و700 سيدة، والحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومتابعة الحمل.

وبلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 18 ألفا و156 سيدة، حيث تم تركيب 79 لولب هرموني ، و1652 لولب نحاسي، و860 كبسولة امبلاتون، و5060 حقن أحادية الهرمون، و1185 حقنة مركبة الهرمون، و9957 شريط حبوب، وتقديم خدمة السونار لعدد 799 سيدة، ومتابعة خدمة الحمل لعدد 67 سيدة، وتقديم المشورة على الوسائل لعدد 5047 منتفعة.

من جانبها، وجهت وكيل وزارة الصحة، الشكر لمدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية الدكتورة مديحة سري، وفرق تنظيم الأسرة، علي الجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمحافظة.



