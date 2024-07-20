صاحبة كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: أوهمت الطلاب بتوفير عمل فى شركات كبرى‎

كتب سليم على

أدلى سيدة باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق فى القاهرة، تفيد قيامها بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص، واتخاذها من الكيان مقرًا لممارسة نشاطه فى النصب والاحتيال على الطلاب راغبى الحصول على شهادات دراسية.



وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة إدارت كيانا تعليميا وهميا تقوم من خلاله بمنح الدارسين دورات تدريبية لراغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بمقابل مادى، وإيهامهم بأنها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة تم ضبطها بمقر الكيان المُشار إليه، وبحوزتها على (عدد من الشهادات والكتب- ختم أكلاشيه بشعار الكيان- دفاتر تحصيل نقدية وإستمارات تسجيل طلاب- وحدة تخزين بيانات "هارد ديسك" محمل عليه بيانات الدارسين والمادة العلمية التى يتم تدريسها ونماذج للشهادات المضبوطة). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لها، للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة التزوير والنصب على المواطنين.