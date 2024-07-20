رفع 643 حالة إشغال خلال أسبوع في الإسماعيلية

الإسماعيلية-صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء برفع ما يقرب من 643 حالة إشغال طريق، تحرير 44 محضر، التحفظ على 230 كرسي، و60 ترابيزة، وذلك خلال أسبوع.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت الوحدة المحلية للمركز والمدينة، برفع 89 حالة إشغال طريق منها 79 حالة إشغال بنطاق المدينة القديمة بشارع عثمان بن عفان، و 10حالات بنطاق المدينة الجديدة، كما تم المرور على قرى (التقدم، الأبطال، السلام) و تم تحرير 5 إنذارات بنطاق قرية جلبانة.

وفي حيِّ أول مدينة الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية بالتحفظ على 230 كرسي، 60 ترابيزة، 6 إستاند، 5 أنبوبة بوتاجاز، عربة تين، عربة حمص، بنطاق (طريق نمرة 6، طريق البلاجات، ميدان شامبليون، شارع سعد زغلول) بالإضافة إلى تحرير 26 محضر إشغال طريق بنطاق شارع سعد زغلول.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيليىة، برفع ما يقرب من 352 حالة إشغال بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي من ضمنها "شارع العشريني".

أيضًا قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية برفع الإشغالات بنطاق الحي والشارع التجاري.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع 126حالة إشغال من عموم المركز والمدينة علي النحو التالي رفع 72 حالة إشغال طريق بالشارع الرئيسي ومنطقة السوق القديم، أيضًا رفع 54 حالة إشغال خاصة بالمحال التجارية بمنطقة الدواويس بالإضافة لرفع 13 فرش خضار وفاكهة.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع جميع الإشغالات بشارع المعاهدة.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع 18 حالة إشغال طريق من نطاق طريق المعاهدة وقرية المنايف.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع 45 حالة إشغال طريق بنطاق شارع أحمد عرابي، وتحرير 6 محاضر إشغال طريق، و12محضر للسيارات لتكرار الوقوف بالشارع.

