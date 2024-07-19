الوحدات المحلية بالإسماعيلية تواصل أعمالها فى رفع 7579 طن مخلفات

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، كافة الوحدات المحلية بتكثيف جهودها في قطاع النظافة العامة بالشوارع والميادين أولًا بأول ومنع تراكمات القمامة للحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة وتوفير الراحة للمواطنين، وصيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت الوحدات المحلية برفع مخلفات تقدر حمولاتها بحوالي 7579طن خلال الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجارى.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، وصل إجمالي ما تم رفعه من عموم المدينة والقرى الأخرى 860 طن من القمامة والمواد الصلبة.

و في حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي 480 طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثانِ الإسماعيلية برفع ما يقرب من 1221طن من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

بينما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها 516طن على مدار الأسبوع الماضي.



وفي نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي 1200طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها 607 طن خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

أيضًا قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 635 طن من المدينة وتوابعها.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى 953 طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى 540 طن من المدينة والقرى وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت 567 طن من المدينة وتوابعها.

وفي قطاع الإنارة العامة، قامت الوحدات المحلية بمواصلة أعمالها في رفع كفاءة وصيانة أعمدة الإنارة العامة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، تم صيانة 65كشاف إنارة بقرى المركز والمدينة.

كما قام حي أول بتركيب 7 كشافات ليد بشارع عرابي والأسرة، وتركيب 130 م كابل مسلح بشارع أم كلثوم وتحت كوبري مديرية الأمن، تركيب نزلات ترمو لأعمدة الإنارة بشارع الحرية بمنطقة النفق الجديد، وإصلاح وإنارة الكشافات بشارع سوريا دمشق وشارع مارسيليا.

وفي حي ثان مدينة الإسماعيلية، تم إصلاح وتركيب 39كشاف إنارة بمناطق (الشهداء، البلابسة، حي السلام، العبور، وعرايشية مصر).

وفي حي ثالث مدينة الإسماعيلية واصلت أطقم الكهرباء صيانة مناطق (البيارات، محيط مسجد القدوس، محيط ومدرسة الاتحاد).

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بصيانة الأعمدة بطريق القنال، مدخل قرية فنارة، قرية الهويس بالإضافة لشد وتحريب سلك بطول 100م متر.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم صيانة 157كشاف إنارة بعموم المدينة وتوابعها خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة لإصلاح أعطال الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

أيضًا قام أطقم العمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بصيانة أعمدة الإنارة بعموم المركز.

وفي مركز ومدينة القصاصين، تم صيانة وتركيب 227 كشاف إنارة، وتركيب 22 لمبة بعموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بصيانة 56كشاف إنارة، وتركيب 3 لمبات موفرة، 9 مجموعة صوديوم بالمدينة وتوابعها.

أما مركز ومدينة التل الكبير، تم صيانة 569 كشاف ليد، ورفع كفاءة الإنارة بمقابر مدينة التل الكبير وتركيب 6 أعمدة إنارة.

