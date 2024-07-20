رصف طريق ترعة السواحل بأرمنت الأقصر وإزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، البدء في أعمال رصف طريق ترعة سواحل أرمنت، وذلك بناءاً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة وسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق بالمحافظة، واستكمالا لأعمال الرصف بطريق ترعة سواحل أرمنت البر الأيمن من مجمع المحاكم وحتى كوبري الشهيد بأرمنت الحيط.

ومن جانبه، قام علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت بالتنسيق مع مديرية الطرق لبدء أعمال الرصف، حيث تم تمهيد الطريق تحت إشراف مرافق المدينة وإدارة الطرق بالمركز.

وفي نفس السياق وضمن أعمال الموجة 23 للازالات، وفى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، أعلن علي عثمان رئيس مركز ومدينة أرمنت عن تنفيذ 5 حالات إزالة تعدى على أراضي زراعية على مساحة 700 متر مربع بقريةالرزيقات بحرى.



وأكد رئيس المدينة ،في بيان صحفى، على أنه كانت الحالات عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض ومونة الأسمنت، وتمت الإزالة بتأمين قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت، ومعدات الوحدة المحلية للمركز،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك فى الإزالة رئيس قرية الرزيقات ومشرفى التنظيم ومدير موظفى المتابعة ومدير الإدارة الزراعية ومشرف حماية الأراضي .



وكان قد قاد المهندس عبدالمطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة على عدد من المشروعات القومية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل مدينة أرمنت غرب المحافظة، حيث شدد على ضرورة رفع كفاءة وتجديد الطرق والشوارع الرئيسية بمركز ومدينة أرمنت وصيانتها ورصفها مع الاهتمام بأعمال التشجير وتكثيف المساحات الخضراء، محذرا من التقصير في أعمال النظافة أو التهاون في تطوير الشوارع والطرقات.



إزالة التعديات على الأراضى بالأقصر (1)



إزالة التعديات على الأراضى بالأقصر (2)