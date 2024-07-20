الأقصر تستقبل أفواج سياحية كبيرة للاستمتاع بسحر المعالم الأثرية وكباش الكرنك.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تستقبل محافظة الأقصر بصورة يومية صباحاً، أفواج سياحية كبيرة للإستمتاع بسحر المعالم الأثرية وطريق الكباش الفرعونى الذي يربط معابد الكرنك بمعبد الأقصر، حيث تستمر حركة الزيارات السياحية بصورة مميزة للمعالم الأثرية والسياحية حول الأقصر، وسط أجواء مبهجة للسائحين القادمين من مختلف دول أوروبا وأسيا والأمريكتين وذلك للاستمتاع بسحر الحضارة المصرية القديمة بين جدران وأروقة المعابد المصرية القديمة.

ومن جانبه كشف صلاح الماسخ مدير بمعابد الكرنك، إنه يحصل السياح لدى تواجدهم فى مدينة الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية بمصر، على ساعات من البهجة والسعادة عبر الإستمتاع بالجولات والرحلات صباحاً ومساءاً بين جدران وأعمدة الكرنك، موضحاً أن عمليات التطوير التي تمت خلال الفترات الماضية تساهم بشكل كبير في جذب الجميع من دول العالم للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر.

ويضيف صلاح الماسخ لـ"اليوم السابع"، إنه يعتبر من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر، معابد الكرنك صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية، فهو الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وتمت تسميته بـ"معابد الكرنك" لكونه يضم 11 معبداً داخله وليس معبد واحد كما يشاع، وكان إسمه فى الحضارة المصرية القديمة، معابد (آمون رع سيجم نحت) حيث تم تشييده ليكون دار لعبادة ثالوث طيبة المقدس، وهذا الثالوث مكون من الإله "آمون" وزوجته "موت" وابنهما الإله "خون سو"، كما يزور السياح بعد الكرنك معبد الأقصر على كورنيش النيل، وهو المعبد الذي تم تشييده فى عهد الملك أمنحتب الثالث لعبادة الإله آمون رع، علاوة على تأكيد نسبه للإله آمون، وذلك فى "1390-2353 ق.م".

ومن الجدير بالذكر إنه تقدم محافظة الأقصر للسياح من حول العالم حالة من التنوع الكبير في المزارات السياحية والأثرية مما يساهم فى جذب أكبر للسياح من حول العالم وحول مصر فى فصل الصيف، عبر رحلات اليوم الواحد القادمة من المدن الساحلية حول مصر، حيث تضم المراكب النيلية والفنادق العائمة والثابتة المنتشرة حول المحافظة وتضم كافة وسائل المتعة والترفيه، بجانب المعابد والمقابر الفرعونية فى شرق وغرب المحافظة ورحلات السياحة بالحنطور والمغامرة بالبالون الطائر وغيرها من وسائل الاستمتاع والبهجة لضيوف الأقصر.



أفواج سياحية كبيرة تستمتع بالمعالم الأثرية وكباش الكرنك



إقبال سياح العالم على المعابد الفرعونية رغم حرارة الشمس



إقبال كبير من السائحين على زيارات المعالم الأثرية



الأقصر تستقبل أفواج سياحية كبيرة للإستمتاع بسحر المعالم الأثرية



الزيارات اليومية من السائحين فى معابد الأقصر



جانب من الزيارات السياحية الكبيرة فى معابد الكرنك



جانب من زيارات السياح فى معابد الكرنك