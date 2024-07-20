رئيس مياه المنوفية يتابع إصلاح عطل بمحطة مياه طوخ دلكا البحارى

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أعمال إصلاح عطل بمحطة مياه طوخ دلكا البحاري أدى إلى ضعف وانقطاع المياه بعدد من المناطق بمدينة تلا.

ووجه رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل، وتوفير المعدات والمهمات اللازمة للإصلاح مع الإلتزام باتخاذ كافه إجراءات السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامة الجميع .

وأشار إلى أنه تم متابعة جودة المياه بالشبكات والمحطات للإطمئنان علي جودة المياه المنتجة بمدينة تلا بعد الاستعانة بالمحطات الارتوازية لتلبيه احتياجات المواطنين لحين الإنتهاء من إصلاح العطل.

وفى سياق متصل، تابع رئيس الشركة،أعمال إصلاح خط طرد صرف صحى بمم فى إطار حرصه على الحفاظ على الخدمة المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأكد، سعي الشركة للقضاء على المشكلات التي تؤثر على كفاءة تقديم الخدمة للمواطنين والحفاظ، على الاستثمارات التى تضخها الدولة في البنية التحتية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعليمات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.