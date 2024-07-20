جامعة سوهاج تعلن تسليم كارنيهات التأمين الصحى الشامل لأعضاء هيئة التدريس

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور حسان النعمانى رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تسليم كارنيهات التأمين الصحى الشامل لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة، والذى يُتيح إجراء كافة الفحوصات والتحاليل والأشعة وإجراء العمليات المختلفة اللازمة بالعديد من المستشفيات بمحافظة سوهاج ومحافظات مصر المختلفة بدون إضافة أى أعباء مالية.

وأوضح النعمانى أن أعضاء هيئة التدريس لن يتحملوا أى تكلفة مالية إضافية مقابل هذا الاشتراك السنوي، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تقديم التسهيلات والتيسير عليهم فى تلقى الخدمات الطبية والعلاجية، وتوفير أوجه الرعاية الصحية المختلفة لهم على الوجه الأكمل، كجزء من دور الجامعة الاجتماعى والأدبى نحو المنتسبين إليها، متمنيًا أن ينعم الجميع بالصحة والسلامة والعافية.

وجدير بالذكر أنه سيتم تسليم الكارنيهات الخاصة بالعلاج الطبى فى مقر وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، بالمبنى الإدارى الدور الثالث بالمستشفى الجامعى.