جامعة المنوفية تتقدم بتصنيف ويبومتركس ضمن أفضل 81 مؤسسة تعليمية مصرية

المنوفية - محمد فتحى

أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، عن سعادته البالغة بإنجاز جديد تتحقق لجامعة المنوفية حيث صدرت نسخة تصنيف ويبومتركس يوليو 2024 من "التصنيف العام"، والتي أعلنت إدراج جامعة المنوفية في الترتيب (1553) عالميًا، ضمن أفضل 81 مؤسسة تعليمية مصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نتائج التصنيف تشهد إدارج عدد كبير من المؤسسات التعليمية المصرية مما يعكس التطور الملحوظ الذى يشهده التعليم العالى بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمنظومة التعليم العالى وتطوير استراتيجية التعليم العالى، والجهود المبذولة من الجامعات لتنفيذ الاستراتيجية وتشجيع النشر العلمى، مثمنا جهود جامعة المنوفية للارتقاء بالمعايير المطلوبة لتحقيق التقدم المستمر فى التصنيفات الدولية، وتحقيق معايير التنافسية العالمية، وتشجيع الباحثين على النشر الدولي وتطوير المواقع الإلكترونية للجامعة، لوضع جامعة المنوفية العريقة فى المكانة اللائقة بها نظرا لما تمتلكه من الكوادر البشرية المتميزة على مستوى العالم،

وجدير بالذكر أن بنك المعرفة المصري يوفر كم هائل من المصادر العلمية اللازمة للباحثين والعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة في كافة المجالات بمصر

هذا ويعد تصنيف ويبوميتركس، مبادرة من مؤسسة cybermetrics Lab والتي تُعتبر من أهم الهيئات البحثية في إسبانيا، ويعُد التصنيف الأكبر من حيث عدد مؤسسات التعليم العالي التي يتم تحليلها، موضحة أن المنهجية في تصنيف "ويبومتريكس" تعتمد على مجموع كل من المعرفة العامة المشتركة من مصدر Ahrefs Majestic (50%)، وكذلك تأثير محتويات الموقع الإلكتروني للجامعة، وعدد الباحثين الأعلى استشهادًا في قاعدة بيانات جوجل سكولار Google Scholar بنسبة (10%) وعدد الأبحاث المدرجة ضمن أعلى (10%) استشهادًا في قاعدة بيانات سيماجو خلال الخمس سنوات السابقة للعام الذي يسبق سنة الحصر بنسبة (40%).