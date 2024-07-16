تنسيق الجامعات 2024.. تعرف على برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة الإنجليزية بجامعة حلوان

محمد صبحى

كشفت جامعة حلوان، عن تفاصيل برنامج إعداد معلم الفيزياء باللغة الانجليزية - برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة – بـ كلية التربية جامعة حلوان إلى إعداد المعلم إعدادا أكاديميا ومهنيا وثقافيا من خلال برامجها ألمتميزة بما يؤهله للمنافسة والتميز فى مجتمع المعرفة والتكنولوجيا ومواجهة متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا خصوصا مع تطوير مهارات الباحثين بما يحقق التنمية المهنية المستدامة، وتوفير خدمات تربوية لتحقيق الشراكة بين الكلية والمجتمع.

وأوضحت جامعة حلوان ، يهدف البرنامج إلى إعداد المعلمين ذوى القدرة على إنتاج المعرفة العلمية واستخدامها وظيفيًا في ممارساته المهنية، اكساب الطلاب المعلمين المهارات التربوية وما يرتبط بها من مهارات مهنية في مجال تعليم وتعلم العلوم عمومًا، والفيزياء خصوصًا.

هذا ويقبل البرنامج الطلاب من خريجى الثانوية العامة من التخصصات العلمية، وفقا لمجموع القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى تطبيق المعايير والشروط الداخلية للكلية.

كما يقدم البرنامج فرصة لخريجي البرنامج للعمل في مدارس التعليم العام والخاص باللغة العربية، في مجال المراكز البحثية والتربوية ذات الصلة بتدريس وتعلم وتقويم العلوم.

ويمنح هذا البرنامج درجة بكالوريوس العلوم والتربية تخصص الفيزياء باللغة الإنجليزية، ويتيح البرنامج أثناء الدراسة الزيارات الميدانية والتدريب فى المدارس الحكومية، ويسعى البرنامج لتحقيق مواصفات خريج متميز.