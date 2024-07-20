تكثيف حملات إزالة المخلفات بالطريق الصحراوى بمركز الغنايم في أسيوط

أسيوط- هيثم البدرى

وجه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط،على رفع كافة مخلفات البناء وأكوام القمامة بالطريق الصحراوى بمركز الغنايم، وذلك ضمن جهود المحافظة لرفع كافة تجمعات مخلفات البناء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة الغنايم برئاسة مصطفى علي رئيس المركز برفع وإزالة المخلفات والقمامة بالطريق الصحراوي المؤدي إلى مصنع إعادة تدوير المخلفات باستخدام سيارات الحاويات والقلابات و اللوادر والمعدات التابعة للحملة الميكانيكية تنفيذاً لتعليمات الوزير المحافظ خلال جولته التفقدية المفاجئة لمركز ومدينة الغنايم وحفاظاً على صحة المواطنين ورفع كفاءة منظومة النظافة.

كان محافظ أسيوط، قد تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة التصنيع والذي يجري إنشاؤه بالطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم على مساحة 25 فدان بتكلفة تبلغ 738 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك للاطمئنان على مراحل العمل ومعدلات التنفيذ حيث وجه خلالها بإزالة المخلفات وأكوام القمامة من الطريق.





