تحرير 46 محضر نقص أوزان وإنتاج خبزا بمواصفات سيئة فى المحلة

الغربية مصطفى عادل

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، نتائج الحملة التفتيشية المفاجئة، في الساعات المبكرة من اليوم، على المخابز البلدية، بقرى الهياتم وصفط تراب والمنشية الجديدة وابو دراع، والتي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق بقيادة اللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ ومديري مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، سلامة الغذاءً ، والتي جاءت استجابة فورية لمطالب المواطنين بمركز ومدينة المحلة.

وتمكنت الحملة من تحرير 46 محضر نقص أوزان وإنتاج خبز بمواصفات سيئة.

فتمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير محضر نقص وزن 11جرام بمخبز بقرية الهياتم و مخبز اخر بنفس القرية نقص وزن 12 جرام ، تحرير 3 محاضر لـ3 مخابز بقرية الهياتم إنتاج خبز بمواصفات سيئة، وتحرير محضر نقص وزن 13 جرام بمخبز بقرية صفط تراب و مخبز اخر بنفس القرية نقص وزن 8 جرام.

وانتقلت الحملة بعد ذلك لأفران مدينة المحلة فقامت بتحرير محضر نقص وزن 12جرام لمخبز بناحية ابو دراع حي ثانى المحلة و محضر نقص وزن 19جرام بمخبز بالمنشية الجديدة و مخبز اخر بالمنشية نقص وزن 19جرام، كما تم تحرير محضر نقص وزن 9 جرام لمخبز بالمستعمره.

وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 12محضر مخالفة القرار 96نقص اشتراطات صحية 12محضر مخالفة القرار 97عدم وجود شهادة صحية .

كما قامت سلامة الغذاء بتحرير 12محضر نقص اشتراطات سلامه الغذاء و 5 إجراءات تصحيح .

وشدد محافظ الغربية، على عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برغيف الخبز، و اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، ضد كل من تسول له، نفسه بالتلاعب بالخبز المدعم، موجها تحذيرات شديدة اللهجة للأفران بتحسين أدائها، وضبط عملية بيع الخبز وتحسين جودته وتوفير رغيف عيش مطابق للمواصفات للمواطنين بجميع المخابز.

وأكد المحافظ، استمرار الجولات، بشكل مفاجئ على المخابز البلدية لضبط المتلاعبين بالدعم، والتأكد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقًا للمواصفات والأوزان المحددة حتى يشعر المواطن بالتغيير الإيجابي في جودة الخبز.

وأضاف اللواء أشرف الجندي، أن رضاء المواطن عن جودة ومواصفات رغيف الخبز هو المعيار الأساسي، مؤكدا استقبال شكاوي المواطنين المتعلقة بأي مخالفات للمخابز للتعامل الحازم حيالها.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز من حيث الجودة والصلاحية وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .



