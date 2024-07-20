اليوم السابع
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بعد مصرع ابنه.. وفاة أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

السبت، 20 يوليو 2024 03:43 م
بعد مصرع ابنه.. وفاة أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة انقلاب سيارة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى أحد المصابين فى حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة، مصرعه ليلحق بابنه الذي فارق الحياة نتيجة إصابته في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.


تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد انقلاب سيارة أعلى الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، كما انتقلت سيارات الإسعاف بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد السائق مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص، وإصابة 10 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.


وفارق اليوم أحد المصابين في الحادث الحياة، ليلحق بابنه الذي لقى مصرعه في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.
 







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