بدء رصف شارع المدارس بمدينة ناصر فى سوهاج بطول 30 كيلو مترا

سوهاج - عمرو خلف

بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، وبالتعاون مع مديرية الطرق بسوهاج برئاسة المهندس حاتم عمر وكيل وزارة الطرق، فى أعمال رصف منطقة إيديال وتفرعاتها وشارع المدارس بمدينة ناصر بأطوال إجمالية 30 كيلو مترا مسطحا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن رفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع الداخلية والخارجية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأشار رئيس حي شرق، إلى أنه جاري استكمال أعمال الرصف، مؤكداً تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وأعلى مقاييس الجودة في التنفيذ.