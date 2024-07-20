اليوم السابع
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السبت، 20 يوليو 2024 07:12 م
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بدء رصف شارع المدارس بمدينة ناصر فى سوهاج بطول 30 كيلو مترا

السبت، 20 يوليو 2024 06:27 م
بدء رصف شارع المدارس بمدينة ناصر فى سوهاج بطول 30 كيلو مترا رصف شارع المدارس بمدينة ناصر فى سوهاج
سوهاج - عمرو خلف

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بدأت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة علي لطفي، وبالتعاون مع مديرية الطرق بسوهاج برئاسة المهندس حاتم عمر وكيل وزارة الطرق، فى أعمال رصف منطقة إيديال وتفرعاتها وشارع المدارس بمدينة ناصر بأطوال إجمالية 30 كيلو مترا مسطحا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن رفع كفاءة الطرق وتطوير الشوارع الداخلية والخارجية، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار رئيس حي شرق، إلى أنه جاري استكمال أعمال الرصف، مؤكداً تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة لحين الانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة جميع الاشتراطات والمعايير الفنية، وأعلى مقاييس الجودة في التنفيذ.







سوهاج

محافظ سوهاج

مديرية الطرق

رصف الشوارع

حى شرق




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