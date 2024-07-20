اليوم السابع
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الكنيسة تحتفل بيوم الأب المثالى.. اعرف التفاصيل

السبت، 20 يوليو 2024 09:27 ص
الكنيسة تحتفل بيوم الأب المثالى.. اعرف التفاصيل جانب من الاحتفال
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت خدمة الرجال الحرفين بإيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام، للأقباط الأرثوذكس، احتفالًا بـ يوم الأب المثالي على مستوى قطاع الحرفيين بالإيبارشية، وذلك في دير القديس مار بقطر بالخطاطبة، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وعدد من الآباء الكهنة والخدام المسؤولين عن هذه الخدمة.

وبدأت فعاليات اليوم بصلوات القداس الإلهي، وأعقبه كلمة روحية ألقاها نيافة الأنبا دانيال عليهم، كما كرم نيافته الأب المثالي عن كل كنيسة على مستوى الإيبارشية لقطاع الحرفيين.

وفي ختام اليوم زار الحضور ديري القديس الأنبا توماس السائح، والشهيد مارجرجس بالخطاطبة.

 







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