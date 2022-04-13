دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة يعتذر عن استقبال الزائرين لمدة 11 يوماً

كتب: محمد الأحمدى

أعلن الأنبا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد مارجرجس بالخطاطبة عن استقبال الزائرين للرحلات والمجموعات والأفراد والشباب الراغبين في قضاء خلوة وأسر الأباء الرهبان اعتبارا من يوم الجمعة 15 أبريل الجارى "جمعة ختام الصوم".

وأوضح الدير فى بيان له أنه سوف تفتح أبوابه أمام الزائرين يوم الثلاثاء 26 أبريل، مؤكدا أنه لا يوجد استثناءات في هذا الأمر.

وفى سياق متصل، يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

ونوه قداسته خلال عظة الأربعاء الماضى، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقف بعد هذا الأسبوع خلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.