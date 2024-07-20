الطب البيطرى: تحصين 4650 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع

كتبت ـ أسماء نصار

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، التابعة لوزارة الزراعة، أنه تم تحصين 4650 رأس ماشية ضمن الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضافت، أن هذه الحملة تأتي في اطار سعي الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتوفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري وتحقيق الأمن الغذائي وبناء على تعليمات علاء فاروق والمهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة.

وأوضحت، أن الحملة الثانية التي بدأت 13 يوليو 2024 هي احدي الحملات القومية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للتحصين ضد الأمراض السيادية والوبائية التي تهدد الثروة الحيوانية وتؤثر على إنتاجيتها وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز وتم توفير كافة اللقاحات المطلوبة والإجراءات والتجهيزات لبدء انجاز اعمال حملة التحصين بنجاح و دعم مستمر من القيادة التنفيذية ويوجد غرفة مجهزة لمتابعة أعمال التحصين على مستوى الجمهورية لتذليل اي معوقات تواجههم.

وأشارت، إلى أنه خلال الحملة يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها، وأيضًا توعية المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.