تأجيل محاكمة المتهم بقتل منجد بالعاشر من رمضان

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، تأجيل محاكمة عامل لجلسة دور الانعقاد الثاني من شهر أغسطس المقبل، لمناقشة الطب الشرعي والمرافعة؛ لاتهامه بقتل منجد، إثر خلافات مالية بينهما بالعاشر من رمضان.

صدر القرار برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1599 لسنة 2024 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 1040 لسة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 24 يناير الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أيمن ع ال ع غ" 20 عاما، عامل بمصنع تعبئة وتغليف بالعاشر من رمضان، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل المجني عليه "عماد حمدي" وسرقة هاتفه المحمول بدائرة قسم ثالث العاشر من رمضان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأنه وعلى إثر ما بينه وبين المجني عليه من خلافات مالية، انتوى إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض (كتر)، وتوجه حيث أيقن مكان تواجد المجني عليه بمسكنه، وتسلل لداخله عبر إحدى نوافذه، وما أن تقابل بالمجني عليه حدثت بينهما مشادة كلامية واستل على إثرها المتهم سلاحه الأبيض ناحرا إياه من عنقه محدثا ما به من إصابات واردة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته، قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات، وسرق هاتفه المحمول على النحو المبين بالتحقيقات.