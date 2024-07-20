الدفاع الروسية: تدمير منصتى إطلاق صواريخ باترويت ومقتل 140 جنديا أوكرانيا

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية دمرت منصتى إطلاق لنظام صواريخ باتريوت الأمريكى الصنع وراداره خلال الليلة الماضية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية فى بيان : "دمرت الطائرات التكتيكية الروسية وفرق الطائرات بدون طيار والقوات الصاروخية ووحدات المدفعية منصتى إطلاق ورادار لنظام صواريخ باتريوت الأمريكى الصنع، بالإضافة إلى ذلك، تم ضرب قوات ومعدات الجيش الأوكرانى فى 113 منطقة"- وفق ما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم السبت.



وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية فقدت 140 جنديًا فى منطقة مسؤولية مجموعة القتال الروسية دنيبر خلال اليوم الماضي.



كما فقدت أوكرانيا العديد من المركبات القتالية المدرعة، وست مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكى الصنع من طراز بلادين عيار 155 ملم، ومدفع جايتسنت بى عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر دى 20 عيار 152 ملم.