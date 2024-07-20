الحكم على متهم بقضية "أحداث كفر حكيم" 3 سبتمبر المقبل

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى حجز جلسة 3 سبتمبر المقبل، للحكم على متهم وآخرين سبق الحكم عليهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث كفر حكيم".



ووجه للمتهمين عدة تهم منها التجمهر والاتضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتعم قطع الطرق وترويع المواطنين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدارة جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها