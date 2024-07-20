الأردن يعلن عبور 83 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية إلى غزة

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أعلنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، عن عبور 83 شاحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة تحمل طرودا غذائية وبطانيات وملابس ومواد صحية، ليتم توزيعها على الأهالي في غزة من خلال الجمعيات والمنظمات الشريكة في القطاع

مشيرة إلى أنه تم تسيير المساعدات من قبل القوات المسلحة الأردنية والهيئة وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، وبدعم من جمعية يد العون وهيومن ابيل للحملات الشعبية.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي - في بيان اليوم /السبت/- إن الجهود الأردنية المبذولة في إغاثة أهالي غزة كبيرة والدعم الذي يصل مستودعاتنا من مختلف المنظمات المحلية والإقليمية والدولية يدلّ على الثقة التي تجمع الأردن بمختلف الدول وقدرتنا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



واضاف الشبلي أن العدد الكلي للشاحنات البرية التي دخلت لقطاع غزة حتى اليوم بلغ 2694 شاحنة و53 طائرة عبر العريش.